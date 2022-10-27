مباشرأخبار الانتقالات | نابولي يصدم رونالدو وسيتي بخصوص كفارادونا وريال خلف برونو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Napoli Kvaratskhelia 2022 2023Getty Images
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    نيوكاسل يرفض رحيل برونو

    أكدت "آس" معلومات جول الحصرية بخصوص عدم نية نيوكاسل التخلي عن نجمه برونو جيمارياش في الفترة المقبلة.

    وكشفت الصحيفة الإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بضم متوسط الميدان البرازيلي، بالإضافة لمتابعة تشيلسي للموقف.

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    شالكه يجد مدرباً

    كشفت تقارير في ألمانيا عن اقتراب شالكه من تعيين توماس ريس لقيادة الرويال بلوز.

    وقال "فابريزيو رومانو" إن مدرب بوخوم السابق سيمضي عقداً لعامين حتى يونيو 2024.

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    زهانج: إنتر سيعمل على بقاء شكرينيار

    أوضح رئيس إنتر ستيفن زهانج مع "سكاي" أن إدارته ستعمل بقوة من أجل تمديد عقد نجم الفريق ميلان شكرينيار.

    وكشفت "لاجازيتا" عن أن النيراتزوري سيعرض راتباً يقارب 6.5 مليون يورو على السلوفاكي من أجل البقاء ومد عقده المنتهي بنهاية الموسم الجاري.

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    نابولي يصدم سيتي بخصوص كفاراتسخيليا

    أوضح كريستيانو جوينتولي، المدير الرياضي لنابولي، مع "DAZN" أن تقارير رحيل خفيتشا كفارتسخيليا ليست صحيحة.

    وقال المدير الرياضي إن ناديه لم يتحدث مع أي فرق بخصوص النجم الجورجي، وسط شائعات عن محاولات من مانشستر سيتي لضمه.

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    نابولي ليس مهتماً برونالدو

    أكد كريستيانو جوينتولي، المدير الرياضي لنابولي، مع "DAZN" عدم صحة التقارير التي ربطت نابولي بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

    وقال جوينتولي: "رونالدو في يناير؟ لن نضم لاعبين في الشتاء، وهذا تفكيرنا بالوقت الراهن أن لا نغير في هذا الفريق".