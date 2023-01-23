أعلن الهلال رسمياً رحيل البرازيلي ماتيوس بيريرا على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي حتى نهاية الموسم.
مباشرأخبار الانتقالات | مورينيو يصدم زانيولو والمهتمين وأتلتيكو يتراجع عن ضم أمرابط
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الهلال يعلن رحيل بيريرا
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دي ماريا ينفي رحيله عن يوفنتوس
أوضح أنخيل دي ماريا موقفه مع ناديه الحالي يوفنتوس عقب لقاء الأحد مع أتالانتا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.
وذكر الأرجنتيني أن لسوء حظه انضم للفريق في أسوأ فتراته، ولكن أكد على سعادته مع البيانكونيري، وأن لا وجود لخطط للرحيل.
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ديولوفو مستمر في أودينيزي
أكد بييرباولو مارينو، المدير الرياضي في أودينيزي، على هامش لقاء فريقه مع سامبدوريا على بقاء نجمه جيرارد ديولوفو.
وتم ربط الجناح الإسباني المتألق بالانتقال لصفوف روما لتعويض رحيل نيكولو زانيولو المتوقع خلال ميركاتو يناير.
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أتلتيكو ينسحب من صفقة أمرابط
بحسب "موندو"، قرر أتلتيكو مدريد التراجع عن ضم النجم المغربي سفيان أمرابط خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار بعد تراجع مستوى اللاعب في الآونة الأخيرة مع ناديه فيورنتينا منذ العودة من مونديال قطر 2022 بحسب التقرير.
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مارسيليا يضم إليتش للصيف المقبل
بحسب "فابريزيو رومانو"، نجح مارسيليا في التوصل لاتفاق مع فيرونا من أجل ضم الدولي الصربي إيفان إيليتش في يونيو المقبل.
اللاعب الذي قالت تقارير إن مانشستر سيتي يملك حق إعادة التعاقد معه من فيرونا سيدفع مارسيليا 12 مليون يورو للتعاقد معه.
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مورينيو يصدم زانيولو
قال مدرب روما جوزيه مورينيو في تصريحاته عقب لقاء سبيزيا إنه لا يظن أن نيكولو زانيولو سيرحل في ميركاتو الشتاء، وأن اللاعب سيكون حاضراً بحلول الأول من فبراير مع الفريق.
الحديث يأتي عقب طلب زانيولو الخروج من قائمة الفريق، وسط شائعات عن انتقال إلى صفوف توتنهام، ميلان، برايتون، ووست هام.