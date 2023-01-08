ذكرت "كالتشيو ميركاتو ويب" أنّ كارلو أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع إدين دجيكو من صفوف إنتر الإيطالي.
وأوضحت أنّ المهاجم المخضرم هو اللاعب الأنسب ليكون بديل كريم بنزيما حال قرر إراحة الفرنسي أو إن تعرض اللاعب للإصابة.
ذكرت "كالتشيو ميركاتو ويب" أنّ كارلو أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع إدين دجيكو من صفوف إنتر الإيطالي.
وأوضحت أنّ المهاجم المخضرم هو اللاعب الأنسب ليكون بديل كريم بنزيما حال قرر إراحة الفرنسي أو إن تعرض اللاعب للإصابة.
كشف نجم بورتو السابق، كارلوس ألبرتو، في تصريحات صحفية أنّه تلقى معلومات تؤكد اقتراب جوزيه مورينيو من تدريب منتخب البرازيل.
وأوضح أنّ المدرب البرتغالي قد يغادر الدوري الإيطالي قريبًا.
جدير بالذكر أنّ تيتي قرر الرحيل عن تدريب البرازيل، كما رفض زين الدين زيدان قيادة السيليساو.
أعلن تشيلسي رسمياً مساء السبت عن ضم ديترو فوفانا من صفوف مولده بعقد حتى 2029، وكذلك أندري سانتوس من صفوف فاسكو البرازيلي بقرابة 12 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
Chelsea Football Club has finalised the transfer of David Datro Fofana from Molde! 🤝— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023
أوضح المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ رولاند فيركس مع "RTONLINE" أن ناديه أخبر بايرن ميونخ بعدم وجود نية لبيع يان سومر.
الحارس السويسري الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم ارتبط بالانتقال للبافاري لتعويض المصاب مانويل نوير.
أكدت عدة وسائل إعلام فرنسية الأنباء بخصوص توصل مارسيليا لاتفاق مع أتالانتا للتعاقد مع روسلان مالينوفسكي.
متوسط الميدان الأوكراني الذي كان مطلوباً أيضاً في توتنهام سينضم نهائياً مقابل قرابة 12 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
أكدت "سكاي" الأنباء بخصوص توصل ميلان لاتفاق مع نجمه إسماعيل بن ناصر من أجل تمديد عقده.
وسيوقع الدولي الجزائري على عقد جديد يستمر على أساسه في صفوف بطل إيطاليا حتى 2027.
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي بدأ تحركاته لضم ماركوس تورام من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ هذا الشتاء.
الدولي الفرنسي قرر عدم مد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وقالت تقارير إن النادي الألماني يطلب مبلغاً في حدود 10 مليون يورو لبيعه.
ذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع بيرنلي لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع مهاجمه المُعار إلى بشكتاش فاوت فيخورست.
الدولي الهولندي الذي دخل في اشتباك مع ليونيل ميسي عقب لقاء بلاده مع الأرجنتين في المونديال الأخير ظهر وكأنه يودع جماهير ناديه التركي عقب لقاء الأحد بالدوري.