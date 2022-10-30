بحسب "ديلي ميل"، فإنّ برشلونة سوف يدخل في منافسة قوية مع ريال مدريد وتشيلسي لأجل التعاقد مع برونو جيمارايش من نيوكاسل يونايتد.
الصحيفة أكدت أنّ البلوجرانا فقد الأمل في التعاقد مع بيرناردو سيلفا ولذلك اتجه للنجم البرازيلي الشاب.
بحسب "ديلي ميل"، فإنّ برشلونة سوف يدخل في منافسة قوية مع ريال مدريد وتشيلسي لأجل التعاقد مع برونو جيمارايش من نيوكاسل يونايتد.
الصحيفة أكدت أنّ البلوجرانا فقد الأمل في التعاقد مع بيرناردو سيلفا ولذلك اتجه للنجم البرازيلي الشاب.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ تشيلسي مستعد للتخلي عن روميلو لوكاكو لصالح إنتر بعقد دائم بعد انتهاء فترة الإعارة.
وأوضحت أنّ البلوز يرغب في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في صفقة تبادلية.
تحسر متوسط ميدان أياكس إدسون ألفاريز في لقاء مع "ESPN" على ضياع فرصة انتقاله إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي.
وأوضح المكسيكي أنه يركز حالياً مع ناديه الهولندي، ولكن سينتظر وصول عروض من كبرى أندية أوروبا في المستقبل.
بحسب "آس"، ستكون عودة رينيير، متوسط ميدان جيرونا، لمدريد لمقابلة ناديه الأصلي تحت أنظار مسؤولي النادي الملكي.
وقال التقرير أن اللاعب البرازيلي يحظى بعد بتقدير ريال مدريد، والذي سيراقبه في لقاء الليلة لمعرفة مدى إمكانية عودته.
رحب المدير الرياضي حسن صالح حميديتش مع "سكاي" ببقاء المهاجم المتألق مؤخراً تشوبو موتينج مع الفريق.
وينتهي عقد الكاميروني بنهاية الموسم الجاري، ولكن بحسب المدير الرياضي البوسني هناك عمل لمد عقده لفترة إضافية.
رغم الخروج من دوري الأبطال والهزيمة من قادش، أوضحت "آس" أن أتلتيكو مدريد عازم على مد عقد مدربه دييجو سيميوني.
وذكر التقرير أن الفريق الإسباني يعمل على مد العقد المنتهي في 2024 لعامين إضافيين حتى 2026 رغم تراجع النتائج.
أكد نائب رئيس يوفنتوس بافل نيدفيد أن لا يوجد نية للتعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب يوفنتوس بدلاً من ماسيمليانو أليجري.
وجاءت التصريحات مع "DAZN" قبل انتصار البيانكونيري على ليتشي السبت لحساب الدوري الإيطالي.
ذكرت "آس" أن رفض أليكس جريمالدو، الظهير الأيسر لبنفيكا، مد عقده مع ناديه حتى الآن يجذب أنظار كبار القارة العجوز.
وقال التقرير إن يوفنتوس وبرشلونة يتابعان موقف اللاعب وقد يتحركان لضمه في أقرب فرصة.