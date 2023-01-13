بعد الأنباء عن عرض جديد من آرسنال، كشفت "بن جيكوبز" عن أن العرض لم يصل بعد للمبلغ المطلوب من شاختار لبيع نجمه ميخايلو مودريك.

ويريد شاختار عرضاً في المجمل يصل إلى 100 مليون يورو، سواء القيمة الأساسية للصفقة والحوافز المتعلقة.