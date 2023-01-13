بعد الأنباء عن عرض جديد من آرسنال، كشفت "بن جيكوبز" عن أن العرض لم يصل بعد للمبلغ المطلوب من شاختار لبيع نجمه ميخايلو مودريك.
ويريد شاختار عرضاً في المجمل يصل إلى 100 مليون يورو، سواء القيمة الأساسية للصفقة والحوافز المتعلقة.
بعد الأنباء عن عرض جديد من آرسنال، كشفت "بن جيكوبز" عن أن العرض لم يصل بعد للمبلغ المطلوب من شاختار لبيع نجمه ميخايلو مودريك.
ويريد شاختار عرضاً في المجمل يصل إلى 100 مليون يورو، سواء القيمة الأساسية للصفقة والحوافز المتعلقة.
أوضحت "سبورت" أن أتلتيكو مدريد عازم على ثورة في سوق الانتقالات الصيفية بالتخلص من مجموعة من لاعبيه وضم آخرين.
ويأتي على رأس الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف الفريق ممفيس ديباي الذي يبحث برشلونة عن سبل لبيعه، بالإضافة لسفيان أمرابط نجم فيورنتينا.
ذكرت "سبورت" أن وولفرهامبتون سيحاول التحرك وضم الدولي الإسباني بابلو سارابيا خلال انتقالات يناير.
وقال التقرير إن قلة مشاركات اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان قد تجعله يرحب بالرحيل للفريق الإنجليزي.
كشف "فابريزيو رومانو" عن وصول فاوت فيخورست بالفعل إلى إنجلترا لإتمام انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد.
وسيخضع الهولندي للفحوصات الطبية مساء الجمعة، ثم يمضي عقود انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن ليستر تقدم بعرض تتخطى قيمته 30 مليون يورو لضم نيكو جونزاليز من فيورنتينا.
ولا يمانع الفيولا بيع نجمه بحسب التقارير في ظل المبلغ الكبير الذي يتخطى ضعف القيمة التي دفعها قبل عامين لشراء متوسط الميدان.
قالت "لاجازيتا" إن ميلان شكرينيار سيرفض على الأرجح عرض إنتر من أجل مد عقده.
وذكر التقرير أن رفض العرض قد يجعل إنتر يتحرك لبيع قائده السلوفاكي خلال انتقالات يناير الجارية.