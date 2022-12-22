علمت مصادر "جول" أن نادي تشيلسي اقترب من التفوق على نيوكاسل وعدد من الأندية الأخرى في إنجلترا، في سباق التعاقد مع أندري سانتوس لاعب نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

التقرير أشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يستعد للتوجه إلى "ستامفورد بريدج" بعد مستواه المذهل مع الفريق الأول في فاسكو دي جاما في يناير المقبل عقب موافقة النادي البرازيلي.

وسيوقع سانتوس عقداً يمتد لخمس سنوات بعد أن يدفع تشيلسي مبلغاً في حدود 40 مليون يورو.