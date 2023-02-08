يوجه ريال مدريد أنظاره في مانشستر سيتي وليفربول، بحثًا عن حلول لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مباشرأخبار الانتقالات | مدرب بلجيكا الجديد وأسطورة مانشستر سيتي يرفض السعودية
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ترقب ريال مدريد
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استثمار قطري في مانشستر يونايتد
مع بداية عهد جديد في مانشستر يونايتد بعد قرار ملاك النادي ببيعه، يبدو أن الاستثمار القطري سيتجه إلى أولد ترافورد لإنقاذ الشياطين الحمر.
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سيلفا يرفض السعودية
قام لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا نجم ريال سوسييداد برفض محاولة سعودية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت شبكة "Relevo" الإسبانية إن صاحب الـ37 سنة يفضل الاستمرار في بلاده حتى اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
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مفاضلة مانشستر يونايتد
قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد سيحاول الاختيار بين الثنائي هاري كين وفيكتور أوسيمين لضم أي منهما الصيف القادم.
وأوضحت أن أولوية المدرب إريك تين هاج في الوقت الحالي هي التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي، لذلك لا يمانع إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لضم أي منهما.
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عرض ضخم لبوسكيتس
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض ضخم من أجل التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة.
وأشارت إلى أن العرض وصلت قيمته إلى 16 مليون جنيه استرليني في الموسم، لإقناعه بالتخلي عن فكرة الانتقال للدوري الأمريكي بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني.
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أوسيمين ليس للبيع
كشف أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي عن موقفه من إمكانية بيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين وسط أنباء اهتمام مانشستر يونايتد بضمه.
وقال في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية:"أوسيمين ليس للبيع، من الطبيعي أن تهتم الأندية بلاعبينا، ولكني لا أريد بيع أي لاعب لأننا لا نعاني من أي ديون".
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مدرب بلجيكا الجديد
أعلن الاتحاد البلجيكي اليوم، الأربعاء، عن تعيين دومينيكو تيديسكو كمدير فني للفريق خلفًا للإسباني روبيرتو مارتينيز.
وسبق أن أشرف المدرب الشاب البالغ من العمر 37 سنة على تدريب فريق لايبزيج الألماني وكذلك شالكه، وقدم العديد من المستويات الجيدة مع الثنائي.