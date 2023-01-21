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مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر يستهدف كين وكلوب يحسم مصير فيرمينو
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دانجوما قريب من إيفرتون
أوضح "فابريزيو رومانو" أن أرنوت دانجوما، لاعب فياريال، أصبح قريباً من الالتحاق بإيفرتون.
وسينضم الجناح الهولندي للتوفيز بصيغة الإعارة، بدون وجود بند بأحقية الشراء بحسب التقرير.
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شكرينيار يحدد طلباته لباريس
قالت "ليكيب" إن ميلان شكرينيار حدد طلباته من أجل التوقيع مجاناً مع النادي الصيف المقبل في حال عدم التجديد مع إنتر.
ويطلب المدافع السلوفاكي 9.5 مليون يورو كراتب سنوي، بالإضافة لمكافأة توقيع تبلغ 25 مليون يورو.
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يورانوفيتش قريب من أونيون برلين
قال "فابريزيو رومانو" إن يوسيب يورانوفيتش، ظهير كرواتيا، أصبح قريباً من الانتقال لصفوف أونيون برلين.
لاعب سلتيك تم ربطه في الأيام الماضية بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، ولكن أكد رومانو أنه قريب من النادي الألماني.
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صراع إنجليزي على زانيولو
قال "كالتشيو ميركاتو" إن وست هام تقدم بعرض لاستعارة نيكولو زانيولو من صفوف روما في انتقالات يناير.
وذكر "روما جيالوروسا" أن برايتون هو الآخر قدم عرضاً مقابل 20 مليون يورو لضم الإيطالي، ولكن روما يريد 30 مليوناً على الأقل لبيعه.
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مانشستر يونايتد يستهدف كين
قالت "ديلي ميل" إن مانشستر يونايتد سيتحرك الصيف المقبل من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هاري كين.
وسبق وكان اللاعب قريباً من الجار مانشستر سيتي الصيف قبل الماضي، قبل أن يقرر البقاء وتمديد عقده مع سبيرز.
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كلوب يحسم مصير فيرمينو
أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الجمعة للقاء تشيلسي عن رغبته في بقاء مهاجمه روبرتو فيرمينو.
وينتهي عقد البرازيلي بحلول نهاية الموسم، وبحسب كلوب، لا يعرف بعد ما هو موقف اللاعب من البقاء، وأنه قد يفضل الرحيل وسط تقارير تربطه بيوفنتوس والنصر السعودي.