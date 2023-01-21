أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الجمعة للقاء تشيلسي عن رغبته في بقاء مهاجمه روبرتو فيرمينو.

وينتهي عقد البرازيلي بحلول نهاية الموسم، وبحسب كلوب، لا يعرف بعد ما هو موقف اللاعب من البقاء، وأنه قد يفضل الرحيل وسط تقارير تربطه بيوفنتوس والنصر السعودي.