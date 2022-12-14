كشف موقع "90min" عن دخول ليفربول ونيوكاسل يونايتد في سباق لضم كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي في يناير.

وأوضح الموقع أن اللاعب قد يرحل عن صفوف البلوز في صفقة إعارة، ولكن هناك مخاوف داخل النادي الإنجليزي من الموافقة على هذه الخطوة التي قد تساهم في تقوية المنافسين.