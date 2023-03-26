مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يحصن إرلينج هالاند من ريال مدريد وعملاق نابولي يرفض يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Erling Haaland Manchester City 2022-23Getty
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    آرسنال مهتم بلافيا

    كشف "فابريتسيو رومانو" وعدة مصادر أن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بالنجم البلجيكي الشاب روميو لافيا.

    لاعب ساوثامبتون يحظى بمتابعة عديد الأندية في إنجلترا وأبرزها ليفربول وثنائي مانشستر بحسب "إكريم كونور".

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    ميلان يدخل سباق أوباميانج

    كشف "إكريم كونور" عن نية ميلان الدخول في سباق التعاقد مع لاعبه السابق بيير إيمريك أوباميانج الصيف المقبل.

    احتمالية فسخ عقد الجابوني مع تشيلسي تجعله هدفاً لبرشلونة وإنتر بحسب التقارير في إسبانيا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة.

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    فيليبس قد يعود إلى ليدز

    فجرت "ديلي ستار" مفاجأة بالحديث عن احتمالية عودة كالفن فيليبس لصفوف ليدز من جديد الصيف المقبل.

    ويعاني متوسط الميدان من قلة المشاركات مع فريق بيب جوارديولا في ظل تعاقب الإصابات وابتعاده عن مستواه.

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    يونايتد يبحث عن مهاجم

    قالت "ديلي ستار" إن مانشستر يونايتد كان مهتماً بمهاجم فولهام أليكساندر ميتروفيتش قبل طرده في لقاء الفريقين في "أولد ترافورد" بكأس الاتحاد.

    وفي سياق متصل، أوضحت "Ekstra Bladet" أن يونايتد يراقب مهاجم أتالانتا الشاب راسموس هويلند الذي تم ربطه أيضاً بريال مدريد، بالإضافة إلى إيفان فرجسون، موهبة برايتون، بحسب "فوتبول إنسايدر".

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    زانيولو يستبعد البقاء في تركيا

    أوضح نيكولو زانيولو في حديثه مع "لاجازيتا" أنه لا ينوي الاستمرار مع جلطة سراي لمدة خمسة أعوام مقبلة.

    وقال الإيطالي إن الانتقال إلى جلطة سراي حدث على الرغم من وجود عرض من فنربخشه، وآخر من بورنموث.

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    كيم يرفض إنجلترا

    ناقش كيم مين جاي، مدافع نابولي، مستقبله مع الفريق في تصريحات للإعلام عقب ودية بلاده كوريا الجنوبية مع كولومبيا.

    وقال قلب الدفاع إن الحديث عن سوق الانتقالات لا يهمه كثيراً لأن معظم ما يذكر ليس صحيحاً، وأن تركيزه حالياً على الفريق ودوري الأبطال وليس هذه الإشاعات.

    وارتبط مين جاي مؤخراً بعرض من مانشستر يونايتد بحسب التقارير التي قالت إن الأخير مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الكوري.

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    سيتي يحصن هالاند

    ذكرت "صن" أن مانشستر سيتي مستعد للتفاوض مع نجمه إرلينج هالاند ورفع راتبه بعد عودة شائعات ريال مدريد.

    وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن سيتي مستعد لرفع راتب النرويجي ليبلغ نصف مليون جنيه استرليني أسبوعياً.