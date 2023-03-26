أوضح نيكولو زانيولو في حديثه مع "لاجازيتا" أنه لا ينوي الاستمرار مع جلطة سراي لمدة خمسة أعوام مقبلة.

وقال الإيطالي إن الانتقال إلى جلطة سراي حدث على الرغم من وجود عرض من فنربخشه، وآخر من بورنموث.