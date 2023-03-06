بحسب "كالتشيو ميركاتو"، قرر نابولي دخول سباق التعاقد مع الفرنسي الجزائري حسام عوار الصيف المقبل.
وأوضح اللاعب عدم صحة التقارير التي تحدثت عن توصله لاتفاق مع فرانكفورت عقب التقارير التي أكدت الأمر مؤخراً.
بحسب "كالتشيو ميركاتو"، قرر نابولي دخول سباق التعاقد مع الفرنسي الجزائري حسام عوار الصيف المقبل.
وأوضح اللاعب عدم صحة التقارير التي تحدثت عن توصله لاتفاق مع فرانكفورت عقب التقارير التي أكدت الأمر مؤخراً.
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اهتمام من مانشستر سيتي بضم موهبة هايدوك سبليت الكرواتي لوكو فوشكوفيتش.
اللاعب من مواليد 2007 ويلعب كقلب دفاع، ومؤخراً مدد عقده مع ناديه حتى 2026.
كشف موقع "فيكاخيس" أن ماركوس تورام قرر الانتقال إلى صفوف برشلونة بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الصيف المقبل.
وأكد النادي الألماني أن الدولي الفرنسي لن يمدد مع النادي، وسط اهتمام من برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن، وإنتر بحسب تقارير.
بحسب "أتلتيك"، يملك تشيلسي الحق من أجل إعادة التعاقد مع تامي إبراهام من روما مقابل 80 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين وقت بيعه من الثاني للأول.
وخرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي في الصيف المقبل.
أوضح فرانشيسكو كالفو، إداري يوفنتوس، في تصريحات نقلها "فابريزيو رومانو" سعي ناديه للحفاظ على أنخيل دي ماريا.
ويملك الأرجنتيني عقداً حتى نهاية الموسم مع البيانكونيري، وأشارت "لاجازيتا" إلى انفتاحه على التمديد والبقاء لفترة إضافية.
في أعقاب الانتصار الكبير على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب أن نجمه روبرتو فيرمينو سيرحل الصيف المقبل.
وقرر البرازيلي عدم تمديد عقده والرحيل الصيف المقبل عن صفوف الريدز، القرار الذي وصفه كلوب بالصعب على اللاعب، مشدداً على سعادته بتسجيله لهدف في الانتصار الأحد بأنفيلد.