أوضح "راديو ماركا" أن هناك شعور إيجابي بخصوص مفاوضات تجديد عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد.
وأضاف التقرير أن الجناح الإسباني سيمدد ولكن دون زيادة كبيرة في راتبه بعد إبداء ترحيب بالاستمرار في الملكي.
أوضح "راديو ماركا" أن هناك شعور إيجابي بخصوص مفاوضات تجديد عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد.
وأضاف التقرير أن الجناح الإسباني سيمدد ولكن دون زيادة كبيرة في راتبه بعد إبداء ترحيب بالاستمرار في الملكي.
قال "إكريم كونور" إن آرسنال مهتم بخدمات الظهير الأيسر لأستون فيلا أليكس بايينا.
وذكر التقرير أن المدفعجية ليس الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم باللاعب الشاب، ولكن هناك أيضاً أستون فيلا.
بحسب "لاجازيتا"، هناك اتفاق بالفعل بين إنتر وتشيلسي من أجل تجديد إعارة روميلو لوكاكو لعام إضافي.
وأضاف التقرير أن تجدد إصابة المهاجم البلجيكي العضلية جعل إدارة النيراتزوري تشعر بالقلق وتعيد التفكير بخصوص مستقبل الصفقة.
نقلت "ليفربول إيكو" تقارير تفيد بأن ليفربول سيدخل بكل قوته من أجل التعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الصيف القادم.
وقال التقرير إن بيلينجهام سيتم عرض عليه فكرة بأنه سيكون واجهة النادي الإنجليزي الإعلامية من أجل إقناعه بالتوقيع مع الفريق.
ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان يتابع نوح أوكافور، لاعب سالزبورج وسويسرا، واستغل مباراة الفريقين بدوري الأبطال لمشاهدته عن قرب.
اللاعب يعجب إدارة النادي الإيطالي بحسب التقرير لأنه يتشابه في أسلوب اللعب مع رافائيل لياو، نجم ميلان الذي لم يجدد عقده حتى الآن.