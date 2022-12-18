قال "إكريم كونور" إن نيوكاسل جعل نجم نابولي كفتيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لتدعيم صفوف الفريق.
وقالت مصادر إن الفريق الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ يقارب من 60 مليون يورو لإقناع البارتينوبي بالتخلي عن الجورجي.
قال "إكريم كونور" إن نيوكاسل جعل نجم نابولي كفتيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لتدعيم صفوف الفريق.
وقالت مصادر إن الفريق الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ يقارب من 60 مليون يورو لإقناع البارتينوبي بالتخلي عن الجورجي.
ذكرت "سكاي" أن الثنائي تشيلسي وليفربول مهتمان بالتعاقد مع نجم برايتون موسيس كايسيدو.
وتألق الإكوادوري مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر، وحتى الآن لم يمدد عقده مع ناديه المنتهي في 2025.
قالت "Manchester Evening News" إن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج من كبار المعجبين بالنجم الشاب جود بيلينجهام.
وبحسب التقرير، أخبر تين هاج بعض المقربين أنه لو له الفرصة لضم نجم بوروسيا دورتموند سيستغلها فوراً.
قالت "Manchester Evening news" إن فرينكي دي يونج عاد ليدخل اهتمامات مانشستر يونايتد من جديد.
وذكر التقرير أن اللاعب غير موقفه وأخبر مدرب يونايتد إريك تين هاج عن استعداده للعب مع ناديه.
ذكرت "ريليفو" أن ليفربول عازم على استغلال تعثر المفاوضات بين ميلان ونجمه إسماعيل بن ناصر للتعاقد مع الجزائري.
وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لمد عقد متوسط الميدان الذي يحظى بإعجاب مدرب الريدز يورجن كلوب على عهدة التقرير.