ذكرت "ريليفو" أن ليفربول عازم على استغلال تعثر المفاوضات بين ميلان ونجمه إسماعيل بن ناصر للتعاقد مع الجزائري.

وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لمد عقد متوسط الميدان الذي يحظى بإعجاب مدرب الريدز يورجن كلوب على عهدة التقرير.