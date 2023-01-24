مباشرأخبار الانتقالات | ليفربول يحدد بديل صلاح، ونجم هولندا يثير أزمة في الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty
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    صراع إنجليزي على نجم هولندا

    "ديلي ميل" أشارت إلى أنّ توتنهام يقترب من خطف مهاجم فياريال ومنتخب هولندا أرنوت دانجوما خلال سوق الانتقالات الجارية.

    وكان إيفرتون في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكنّ السبيريز قادر على التوقيع مع اللاعب.

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    ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

    أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مستعد للتخلي عن محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية.

    وأوضحت أنّ النادي الإنجليزي يود جلب فريدريكو كييزا من يوفنتوس مستغلًا الأزمة التي تعيشها السيدة العجوز في الوقت الحالي.

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    تشيلسي يقترب من التجديد لتياجو سيلفا

    قرر نادي تشيلسي أن يجدد عقد مدافعه تياجو سيلفا لمدة موسم جديد بعد أن كان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".

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    خمسة أندية تخوض صراع بيلينجهام

    كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول عدد الأندية المهتمة بضم جود بيلينجهام إلى خمسة، هي مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وريال مدريد وليفربول بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

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