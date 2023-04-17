أكد المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني مع "DAZN" استمرار جافي لاعباً في صفوف الفريق رغم الإشاعات الأخيرة.
وقال أليماني على هامش لقاء خيتافي إن لا يوجد مشاكل فيما يخص تسجيل عقد جافي واللاعب مستمر مع الفريق رغم الحديث عن عرض من تشيلسي.
أكد المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني مع "DAZN" استمرار جافي لاعباً في صفوف الفريق رغم الإشاعات الأخيرة.
وقال أليماني على هامش لقاء خيتافي إن لا يوجد مشاكل فيما يخص تسجيل عقد جافي واللاعب مستمر مع الفريق رغم الحديث عن عرض من تشيلسي.
أفاد "فابريزيو رومانو" بأن ليل حدد مبلغاً يقارب 65 مليون يورو كسعر لنجمه الكندي جوناثان دافيد.
اللاعب الذي سجل 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الجاري يجذب أنظار عديد الأندية في إنجلترا وإيطاليا بحسب التقارير.
قالت "موندو" إن بنفيكا حدد لاعب بروج فيران جوتجلا كهدف محتمل لتعويض جونشالو راموس حال بيعه الصيف القادم.
وذكر التقرير أن برشلونة سيكون مهتماً بهذه الصفقة لأنه يملك بنداً يتيح له الحصول على 10 بالمائة من أي عملية بيع للاعبه السابق.
أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر قرر عدم تمديد إعارة روميلو لوكاكو أو ضمه نهائياً عقب نهاية الموسم الجاري.
وذكر التقرير أن راتب البلجيكي المرتفع وعدم تقديمه للمستوى المنشود السببان وراء قرار إدارة النيراتزوري.
قال "فابريزيو رومانو" إن تشيلسي يراقب وضع حارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي وقد يضمه الصيف المقبل.
الحارس الجورجي بحسب رومانو عقد وكيله اجتماعاً مع مسؤولي ليستر أيضاً في الأيام الماضية لمناقشة إمكانية انتقاله للثعالب.
أفاد "ديفيد أورنستين" في "The Athletic" بوجود قائمة من قبل ليفربول للاعبي خط وسط من الممكن ضمهم عوضاً عن جود بيلينجهام.
وتضم القائمة نيكولو باريلا من إنتر، ريال جرافنبرخ من صفوف بايرن ميونخ، وأليكسيس ماك أليستر الذي أوضح "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد مهتم به أيضاً في ظل رحيله الوشيك عن برايتون الصيف المقبل.
"أورنستين" أوضح أن تراجع ليفربول عن ضم بيلينجهام من بوروسيا دورتموند سببه السعر المرتفع للدولي الإنجليزي وتفضيله صرف المبلغ على عدة لاعبين.