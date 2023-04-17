أفاد "ديفيد أورنستين" في "The Athletic" بوجود قائمة من قبل ليفربول للاعبي خط وسط من الممكن ضمهم عوضاً عن جود بيلينجهام.

وتضم القائمة نيكولو باريلا من إنتر، ريال جرافنبرخ من صفوف بايرن ميونخ، وأليكسيس ماك أليستر الذي أوضح "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد مهتم به أيضاً في ظل رحيله الوشيك عن برايتون الصيف المقبل.

"أورنستين" أوضح أن تراجع ليفربول عن ضم بيلينجهام من بوروسيا دورتموند سببه السعر المرتفع للدولي الإنجليزي وتفضيله صرف المبلغ على عدة لاعبين.