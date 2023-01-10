مباشرأخبار الانتقالات | كين بديل بنزيما، وصفقة جديدة تقترب من مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Karim Benzema Real Madrid 2022-23Getty Images
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    مانشستر يونايتد يتفق على استعارة فيخورست

    أكد رومانو أنّ فيخورست سوف ينضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو.

    اللاعب معار من بيرنلي إلى بشكتاش.

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    ريال مدريد يخطط لجلب كين لخلافة بنزيما

    ذكرت Todofichajes أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع هاري كين من توتنهام لخلافة كريم بنزيما.

    وأوضحت أنّ السبيرز لن تتخلى عن اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

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    جواو فيليكس يخضع للفحص الطبي قبل الانضمام إلى تشيلسي

    محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية أكدت أن البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد في طريقه إلى العاصمة الإنجليزية لندن، للخضوع للكشف الطبي قبل إتمام الانتقال إلى نادي تشيلسي.

    التقرير أشار إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وستكلف "البلوز" 11 مليون يورو، وأن الإعلان عنها سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

    ومن المقرر أن يتكلف تشيلسي براتب جواو فيليكس خلال فترة الإعارة، لكن لن يكون هناك خيار شراء بعد نهاية العقد الحالي.

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    ريال مدريد يسعى لتجديد عقد أسينسيو

    صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن نادي ريال مدريد الإسباني عازم على تجديد عقد ماركو أسينسيو.

    التقرير أكد أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أخبر أسينسيو أنه سيعتمد عليه بصورة أكبر في الفترة المقبلة.

    كما أن أنشيلوتي نقل رغبته إلى إدارة ريال مدريد، ومن المتوقع أن يتم تقديم العقد الجديد إلى أسينسيو خلال الأيام القليلة القادمة.

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    تدعيم الهجوم .. أولوية أرتيتا في الانتقالات الشتوية

    أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي أنه يرغب في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

    ومع غياب البرازيلي جابرييل جيسوس بسبب الإصابة، فإن خيارات أرتيتا الهجومية قليلة إلى حد كبير، وهو ما قد يعطل سعي آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

    وقال أرتيتا في تصريحات بعد مواجهة أكسفورد في كأس إنجلترا:"المشكلة هي أن لدينا مهاجم واحد فقط، وعلينا التعامل مع ذلك لعدة أشهر حتى عودة جابرييل والأمر ليس سهلًا، سيكون من العظيم أن نحصل على بعض التدعيمات".

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    النصر يرغب في التعاقد مع بوسكيتس

    شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية أكدت أن النصر السعودي يستهدف التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس قائد نادي برشلونة.

    النصر سيحاول إغراء بوسكيتس، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بتقديم عرض ضخم لإقناعه بمزاملة كريستيانو رونالدو.

    وأشار التقرير إلى أن النصر سيعرض على بوسكيتس الحصول على راتب يصل إلى 13 مليون يورو.

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    نيوكاسل يتواصل مع موهبة بوروسيا دورتموند

    الصحفي الإنجليزي نزار كانسيلا أكد أن نيوكاسل يونايتد تواصل شفهيًا مع الألماني يوسوفا موكوكو نجم نادي بوروسيا دورتموند على أمل التوقيع معه.

    عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

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    رغم اهتمام أستون فيلا .. النصيري متمسك بالاستمرار في إشبيلية

    صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن المغربي يوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لا يرغب في الانضمام إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، رغم الراتب الكبير الذي يعرضه "الهامرز".

    التقرير أشار إلى أن النجم المغربي ليس معجبًا بالطقس في إنجلترا، وذلك هو السبب الرئيسي في رفضه للرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

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    باريس سان جيرمان يخرج من سباق أوناحي

    الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لن يستمر في سباق التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي.

    وأشار رومانو إلى أن أوناحي لم يعد ضمن خطط باريس سان جيرمان الذي أصبح يتبع سياسة جديدة تحت قيادة لويس كامبوس، بالثقة في نجوم النادي الشباب.