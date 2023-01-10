محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية أكدت أن البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد في طريقه إلى العاصمة الإنجليزية لندن، للخضوع للكشف الطبي قبل إتمام الانتقال إلى نادي تشيلسي.

التقرير أشار إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وستكلف "البلوز" 11 مليون يورو، وأن الإعلان عنها سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يتكلف تشيلسي براتب جواو فيليكس خلال فترة الإعارة، لكن لن يكون هناك خيار شراء بعد نهاية العقد الحالي.