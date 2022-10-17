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مباشرأخبار الانتقالات | كواليس صفقة بوجبا ومصير دوناروما
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حجازي يوضح موقفه من التمديد
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مبابي ينفي شائعات الرحيل
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كيبا كاد يغادر تشيلسي
كشف "فابريزيو رومانو" عن كواليس الصيف الماضي في تشيلسي وحقيقة مغادرة حارسه كيبا للفريق.
وقال الصحفي الإيطالي إن الحارس الإسباني كان في مفاوضات للرحيل، ولكن وصول تود بولي على رأس الإدارة أوقف كل التحركات.
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بيمينتا: دوناروما سعيد في باريس ولكن
أكدت رافائيلا بيمينتا، وكيلة جيانلويجي دوناروما، حارس بي إس جي، مع "توتوسبورت" على سعادة الإيطالي في ناديه.
ولكن فتحت الوكيلة الباب لرحيله مستقبلاً وقالت: "الأمور بخير في باريس، ولكن من يعلم ماذا قد يحدث في المستقبل".
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كشف كواليس انتقال بوجبا إلى يوفنتوس
كشف رافائيلا بيمينتا، وكيلة بول بوجبا، في حوار مطول مع "توتوسبورت" كواليس انتقال الفرنسي إلى يوفنتوس الصيف الماضي.
وقالت خليفة مينو رايولا إن مسؤولي يوفنتوس كانوا في موناكو والتقوا بها في مكتبها، وهي من عرضت عليهم فكرة إعادة بوجبا.
وقالت بيمينتا إن لاعب مانشستر يونايتد السابق كان يمتلك عروضاً أخرى، ولكن فضل العودة لحبه لإيطاليا ويوفنتوس.