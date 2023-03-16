قالت "بيلد" إن بوروسيا دورتموند سيعرض عقداً جديداً على نجمه يوليان براندت من أجل الإبقاء عليه في صفوفه.

وتم ربط الجناح الدولي الألماني بعروض من إنجلترا، وبالتحديد من ثنائي لندن آرسنال وتوتنهام.