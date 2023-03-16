مباشرأخبار الانتقالات | كريم بنزيما مستمر مع ريال مدريد وماركو فيراتي يغضب على باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Karim Benzema, Real Madrid vs. LiverpoolGetty
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    تشيلسي يدخل سباق مانو كوني

    قالت "صن" إن تشيلسي هو آخر الأندية المهتمة بمتوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ مانو كوني.

    وتم ربط اللاعب المتألق هذا الموسم في الأيام الماضية بعرض من قبل باريس سان جيرمان.

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    دورتموند يحاول الحفاظ على براندت

    قالت "بيلد" إن بوروسيا دورتموند سيعرض عقداً جديداً على نجمه يوليان براندت من أجل الإبقاء عليه في صفوفه.

    وتم ربط الجناح الدولي الألماني بعروض من إنجلترا، وبالتحديد من ثنائي لندن آرسنال وتوتنهام.

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    نابولي يجدد عقد لوبوتكا

    أعلن نابولي رسمياً عن تمديد عقد متوسط ميدانه ستانيسلاف لوبوتكا حتى 2027 بعد مفاوضات الأسابيع الأخيرة بين الطرفين.

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    فيراتي غاضب من باريس

    قال "كالتشيو ميركاتو" إن ماركو فيراتي غاضب من الانتقادات التي تلقاها مؤخراً واتهمته بالتخاذل عقب وداع بي إس جي لدوري أبطال أوروبا.

    وذكر التقرير أن الدولي الإيطالي قد يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان بسبب شعوره بعدم التقدير في نادي العاصمة الفرنسية.

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    رايا يغادر برينتفورد

    قال "فابريزيو رومانو" إن دافيد رايا، حارس برينتفورد سيرحل على الأرجح في الصيف القادم عن الفريق.

    الحارس الإسباني يملك عقداً حتى 2024 مع ناديه، ومرشح للانتقال إلى أحد أندية القمة في إنجلترا بحسب التقارير.

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    بنزيما سيجدد مع الملكي

    أكدت عدة مصادر أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع نجمه كريم بنزيما من أجل تمديد عقده.

    وسيوقع النجم الفرنسي على عقد يمتد حتى 2024 بحسب "فابريزيو رومانو"، ليستمر عاماً إضافياً في إسبانيا.