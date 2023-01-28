مباشرأخبار الانتقالات | كايسيدو يطلب الرحيل علناً وكلاسيكو على بروزوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Moises-Caicedo(C)Getty Images
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    تحرك قوي من ليفربول

    بحسب "أيان دويل" في "ليفربول إيكو"، سيتحرك أخيراً ليفربول من أجل تدعيم خط وسطه خلال الصيف المقبل.

    وأوضح التقرير أن ليفربول لن يتوقف عند صفقة وحيدة، ولكن قد يضم ثلاثة لاعبين في هذا المركز.

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    زانيولو يرفض بورنموث

    بحسب "كورييري" رفض نيكولو زانيولو عرض بورنموث لشراء الدولي الإيطالي، الأمر الذي أغضب ناديه روما بسبب قرار اللاعب بالامتناع عن اللعب ورفض العروض.

    وعرض بورنموث بحسب التقارير قرابة 30 مليون يورو، ومضاعفة راتب اللاعب إلى قرابة خمسة مليون يورو موسمياً.

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    تشيلسي يتحصل على جوستو

    أكدت "RMC" أن ليون وتشيلسي توصلا لاتفاق من أجل انضمام الظهير مالو جوستو لصفوف البلوز في يناير مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

    وسيعود اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى ليون، ثم يبدأ رحلته مع ناديه الجديد في الصيف المقبل بحسب التقرير.

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    إنتر قد يضحي ببروزوفيتش

    ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قرر وضع مارسيلو بروزوفيتش في سوق الانتقالات من أجل تعويض العجز في الميزانية الحالي.

    وقال التقرير إن ليس فقط برشلونة مهتماً بخدمات النجم الكرواتي، ولكن هناك أيضاً ريال مدريد وكذلك تشيلسي.

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    كايسيدو يطلب الرحيل

    خرج مويسيس كايسيدو، نجم برايتون، ببيان علني عبر تويتر طلب فيه من ناديه برايتون السماح له بالمغادرة، موضحاً أن قيمته المالية الكبيرة ستسمح للنادي بالتعويض.

    وتقدم آرسنال بعرض يقارب 75 مليون يورو من أجل ضم لاعب خط الوسط الإكوادوري في الساعات الماضية بحسب عدة مصادر موثوقة.