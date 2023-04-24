أفادت "بيلد" بوجود اتصالات من جديد بين يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، وتوتنهام من أجل تولي تدريب الفريق الموسم القادم.
وذكر التقرير أن بعد خروج المدرب الألماني من حسابات البلوز، عاد الجار اللندني سبيرز لإحياء المفاوضات مع ناجلسمان مجدداً.
أفادت "بيلد" بوجود اتصالات من جديد بين يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، وتوتنهام من أجل تولي تدريب الفريق الموسم القادم.
وذكر التقرير أن بعد خروج المدرب الألماني من حسابات البلوز، عاد الجار اللندني سبيرز لإحياء المفاوضات مع ناجلسمان مجدداً.
قالت "تايمز" إن ميلان مهتم بالتعاقد مع نجم دفاع مانشستر سيتي كايل ووكر خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكر التقرير أن انتهاء عقد ووكر في 2024 وعدم وجود مفاوضات حالياً لتمديده قد تسهل إتمام الصفقة.
أوضحت "لاجازيتا" أن ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، يحلم بضم كاليدو كوليبالي الصيف المقبل من صفوف تشيلسي.
وأكد السنغالي في عدة مناسبات رفضه ترك البلوز عقب عام وحيد، أو اللعب مع أي منافس إيطالي لناديه السابق نابولي.
أكد "جيمس بيرس" أن ليفربول وضع ثنائي تشيلسي ميسون ماونت وكونور جالاجر ضمن خياراته لدعم خط وسطه الصيف القادم.
ويعلم الريدز صعوبة ضم لاعبين معاً من البلوز بنفس الموسم، ولذا التركيز سيكون أكثر على ماونت، مع حضور أليكسيس ماك أليستر من برايتون كحل إضافي أيضاً.
ذكرت "لاجازيتا" أن باريس سان جيرمان دخل على الخط من أجل التعاقد مع نجم إنتر نيكولو باريلا الصيف القادم.
وبحسب التقرير، يظل ليفربول أكبر الأندية المهتمة بنجم خط الوسط الإيطالي بالوقت الراهن، ولكنه ليس الاسم الوحيد في القائمة.
ذكرت "سبورت" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اجتمع بنظيره في سيلتا فيجو كارلوس مورينو من أجل محاولة ضم نجم الأخير جابري فييجا.
مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي أبدى إعجابه علناً بموهبة سلتا في المؤتمر الصحفي الأخير، وبحسب التقرير سيتحرك مدريد لضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو تدفع على دفعات، وسيبقى مُعاراً في فريقه الحالي لموسم قادم لاكتساب الخبرات.