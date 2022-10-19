أعلن نادي فالنسيا الإسباني بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعبه خوسيه لويس جايا، ليبقى مع النادي حتى عام 2027.
الظهير الأيسر للخفافيش تدرج في مختلف المراحل السنية بالنادي، ليصبح من أهم العناصر بالفريق، وسبق أن ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لبرشلونة.
أعلن نادي فالنسيا الإسباني بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعبه خوسيه لويس جايا، ليبقى مع النادي حتى عام 2027.
الظهير الأيسر للخفافيش تدرج في مختلف المراحل السنية بالنادي، ليصبح من أهم العناصر بالفريق، وسبق أن ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لبرشلونة.
From captain to LEGEND 🦇 pic.twitter.com/ReXs7jiAHb— Valencia CF (@valenciacf_en) October 19, 2022
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تأجيل محادثات التجديد للثنائي ماركوس راشفورد ودافيد دي خيا، حتى يتخذ المدرب إريك تين هاج القرار النهائي بخصوص كل منهما.
وقالت صحيفة "جارديان" إن قرار تين هاج يعتمد على مستويات الثنائي خلال الفترة القادمة، وفي حالة عدم ظهورهما بالشكل المطلوب قد يتم صرف النظر عن استمرارهما بالفريق.
يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لجلب كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج إلى صفوف الفريق خلال شهر يناير المقبل.
وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تشيلسي توصل باتفاق بالفعل لضم صاحب الـ24 سنة، ولكن يتم تفعيل هذا الاتفاق بعد نهاية هذا الموسم.
ومن المقرر أن يدخل البلوز في محادثات مكثفة مع لايبزيج، من أجل تسريع عملية قدوم المهاجم الفرنسي بمنتصف الموسم الحالي.
يكثف نادي ميلان الإيطالي محاولاته من أجل إقناع لاعبه رافاييل لياو للتوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2024.
وخرج ريكي ماسارا المدير الرياضي للنادي الإيطالي، ليؤكد وجود حالة من التفاؤل حول بقاء اللاعب، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه.
وقال ماسارا لشبكة "سكاي" الإيطالية:"هناك ثقة لدينا للحفاظ على لياو، نريد المساهمة في تطويره بشكل أكبر ليصل إلى أعلى مستوى ممكن".
وجه جوسيب ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، صدمة قوية للثنائي باريس سان جيرمان وتشيلسي بخصوص التعاقد مع مدافع الفريق ميلان شكرينيار.
وكشف ماروتا في تصريحات صحفية، عن وجود مفاوضات متقدمة مع اللاعب من أجل توقيعه على عقد جديد ليبقى مع النادي لفترة أطول.
وقال خلال تصريحاته:"سنجتمع بوكيل شكرينيار عقب مباراتنا القادمة في دوري أبطال أوروبا وهناك فرصة قوية للتوصل لاتفاق".
يرفض ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام، فكرة العمل كمدرب لأستون فيلا خلال هذا الموسم.
وقال موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي إن بوتشيتينو كان المرشح الرئيسي لتولي المهمة خلفًا للمهدد بالإقالة ستيفن جيرارد، لكنه لم يكن متحمسًا لهذه الخطوة.