تحدث ناتشو، مدافع ريال مدريد، عقب الانتصار على فالنسيا مع "DAZN" وأوضح حقيقة عدم تمديد عقده المنتهي في يونيو المقبل.

وقال اللاعب إن الأمر لا يتعلق بالأموال أو الفرق المهتمة، ولكن أمر شخصي، وإن أكد على سعادته في مدريد ولكن رفض الإجابة بشكل صريح حول مد عقده.