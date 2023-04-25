تحدثت تقارير صحفية عن وجود اهتمام إنجليزي بالحصول على البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، حيث يسعى مانشستر يونايتد لضمه بحسب ما ذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، بعد ساعات من خروج أخبار عن اهتمام تشيلسي به أيضًا.