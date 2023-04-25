مباشرأخبار الانتقالات | عودة ميسي مؤجلة .. ونيمار مطلوب في إنجلترا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Lionel Messi Neymar PSG 2022-23Getty
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    لن يُعجب جمهور النادي الكتالوني! الكشف عن سبب زيارة ميسي إلى برشلونة

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    شرط وحيد لعودة أوباميانج لبرشلونة

    أكد فابريتسيو رومانو أن عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى برشلونة مربوطة فقط بتحسن الوضع المالي لبرشلونة وقوانين اللعب المالي النظيف.

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    نيمار مطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد

    تحدثت تقارير صحفية عن وجود اهتمام إنجليزي بالحصول على البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، حيث يسعى مانشستر يونايتد لضمه بحسب ما ذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، بعد ساعات من خروج أخبار عن اهتمام تشيلسي به أيضًا.