مباشرأخبار الانتقالات | عودة توخيل إلى إنجلترا وبرشلونة يطارد نجم وولفرهامبتون

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Thomas Tuchel Champions League trophy 2021Getty Images
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    سومر نحو بايرن

    قالت عدة مصادر موثوقة إن بايرن ميونخ سيضم أخيراً يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 7.5 مليون يورو في يناير.

    ونجحت الصفقة عقب اقتراب مونشنجلادباخ من الاتفاق مع يوناس أوملين من مونبلييه لتعويض رحيل مواطنه السويسري.

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    آرسنال يركز على رايس

    قالت "ميرور" إن آرسنال سيحول تركيزه من تدعيم مركز الجناح عقب الفشل بضم ميخايلو مودريك نحو مركز آخر.

    وذكر التقرير أن المدفعجية سيحاولون الصيف المقبل التغلب على منافسة عدة أندية إنجليزية كبرى لضم ديكلان رايس من وست هام.

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    وست هام يستهدف إينجز وماجواير

    قالت تقارير إنجليزية إن وست هام سيحاول ضم داني إينجز من أستون فيلا لتعزيز هجومه، وذلك بحسب "تيليجراف".

    ولن يتوقف الهامرز عند تلك الصفقة، ولكن حاول أيضاً ضم هاري ماجواير من مانشستر يونايتد بحسب "ديلي ميل" ولكن تم رفض طلبه لاستعارة اللاعب.

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    صراع على حارس برينتفورد

    قالت "تيليجراف" إن تشيلسي ومانشستر يونايتد حددا دافيد رايا من برينتفورد لتعزيز مركز حراسة المرمى.

    وأصبح الحارس الإسباني دولياً مع "لا روخا" وتواجد في كأس العالم قطر الأخيرة عقب تألقه الكبير مع ناديه.

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    برشلونة يضم موهبة أرجنتينية

    أعلن برشلونة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب لوكاس رومان قادماً من صفوف فيرو كاريل.

    وسيمضي اللاعب الشاب عقداً حتى 2026 وسيلعب في صفوف فريق الشباب للبلوجرانا.

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    برشلونة يستهدف جيديش

    قالت "موندو" إن برشلونة قد يعوض رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد عبر ضم جونسالو جيديش في انتقالات يناير.

    الجناح البرتغالي انضم إلى وولفرهامبتون من فالنسيا الصيف الماضي ولكن يعاني للمشاركة منذ وصول جولين لوبيتيجي مدرباً للفريق.

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    توخيل والعودة إلى لندن

    كشفت صحيفة " Evening Standard " البريطانية عن ترحيب توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.

    وأشارت إلى أن الألماني قد يعود مرة أخرى للعاصمة الإنجليزية لندن عن طريق توتنهام، في حالة إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي بعد سلسلة النتائج المحبطة التي يعاني منها فريقه في الأسابيع الأخيرة.