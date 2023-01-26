ذكرت "سكاي" أن ميلان حدد لاعب نيوكاسل ألان سان ماكسيمين من أجل تدعيم الجبهة اليمنى خلال الموسم الجاري.
وأوضح التقرير أن نيوكاسل يطلب مبلغاً في حدود 30 مليون يورو للتخلي عن جناحه الفرنسي في الميركاتو الحالي.
ذكرت "سكاي" أن ميلان حدد لاعب نيوكاسل ألان سان ماكسيمين من أجل تدعيم الجبهة اليمنى خلال الموسم الجاري.
وأوضح التقرير أن نيوكاسل يطلب مبلغاً في حدود 30 مليون يورو للتخلي عن جناحه الفرنسي في الميركاتو الحالي.
أكد نائب رئيس فلامنجو لوسائل الإعلام البرازيلية عقب لقاء ناديه الأخير عدم وجود نية لبيع نجم الفريق الشاب ماتيوس فرانكا.
متوسط الميدان الذي يبلغ من العمر 18 عاماً تم ربطه مؤخراً بالانتقال لصفوف نيوكاسل، وأن الأخير مستعد لتقديم عرض في يناير الجاري.
أعلن توتنهام رسمياً عن التعاقد مع النجم الهولندي أرناوت دانجوما من فياريال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
وكان اللاعب على أعتاب الانتقال لصفوف إيفرتون، ولكن نجح سبيرز في خطف توقيع اللاعب الدولي الهولندي.
ذكر "توتو يوفي" أن إدارة يوفنتوس ترفض بتاتاً فكرة التخلي عن نجم الفريق فيديريكو كييزا مهما كانت العروض.
وتم ربط النجم الإيطالي مؤخراً بالثنائي الإنجليزي ليفربول وآرسنال بعد الأزمات التي ضربت السيدة العجوز خارج الميدان.
ذكرت "تايمز" أن هوجة تشيلسي في سوق الانتقالات لم تتوقف بعد، وأن الهدف المقبل سيكون متوسط ميدان إيفرتون أمادو أونانا.
أونانا انضم الصيف الماضي فقط من ليل للفريق الإنجليزي، ولكن بحسب التقرير، لا يشعر اللاعب بالسعادة في ظل منافسة الفريق على تفادي الهبوط.
ذكرت "سكاي" أن إيفرتون هو آخر المهتمين بالتعاقد مع حكيم زياش من تشيلسي في انتقالات يناير الجارية.
وبحسب التقارير، سيعرض التوفيز مبلغاً يقارب 30 مليون يورو لضم المغربي المطلوب أيضاً في روما وميلان.