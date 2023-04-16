أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود تحركات من قبل إدارة يوفنتوس لضم أركاديوش ميليك بصفة نهائية من مارسيليا.
ويلعب البولندي بصفة الإعارة من مارسيليا، ولكن يوجد بند بأحقية الشراء نهائياً مقابل 7 مليون يورو سيفعله النادي بحسب التقرير.
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود تحركات من قبل إدارة يوفنتوس لضم أركاديوش ميليك بصفة نهائية من مارسيليا.
ويلعب البولندي بصفة الإعارة من مارسيليا، ولكن يوجد بند بأحقية الشراء نهائياً مقابل 7 مليون يورو سيفعله النادي بحسب التقرير.
قالت "ستار" إن باتريك فييرا قد يعود سريعاً للعمل في إنجلترا بعد أن تم ترشيحه لخلافة ستيف كوبر بنوتنجهام فورست.
ويعاني فورست من تراجع النتائج مؤخراً، مما جعل كوبر تحت الضغط ومرشحاً للإقالة حال خسر الفريق من مانشستر يونايتد الأحد.
أوضحت "صن" أن مانشستر عازم على الإبقاء على مارسيل سابيتزر الصيف المقبل عقب انتهاء إعارته من بايرن ميونخ.
وأوضح التقرير أن يونايتد يأمل في أن يخفض بايرن ميونخ مطالبه من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي، إذ يطلب مبلغاً في حدود 30 مليون يورو.
في حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء خيتافي، استبعد مدرب برشلونة فكرة رحيل نجمه الشاب جافي عقب أزمته الأخيرة الخاصة بتسجيل عقده الجديد.
وقال تشافي إن اللاعب الصغير لن يكون سعيداً في أي فريق آخر بنفس مقدار سعادته في برشلونة، وذلك عقب التقارير التي ربطته بتشيلسي وبايرن ميونخ.
كشفت "ميرور" عن تفوق مانشستر سيتي في الوقت الراهن على ريال مدريد وليفربول في سباق التعاقد مع جود بيلينجهام.
وذكر التقرير أن لاعب بوروسيا دورتموند لا يمانع اللعب في سيتي ولكن طلب ضمانات أن يكون مدربه هو بيب جوارديولا.
أعلنت "ماركا" عن اتخاذ طوني كروس قراراً نهائياً بالاستمرار مع ريال مدريد وقبول عرضه للتمديد لعام إضافي حتى 2024.
وتم ربط النجم الألماني بعدة عروض سعودية وحتى الاعتزال، ولكن بحسب التقرير اختار كروس البقاء مع الملكي عقب شعوره بقدرته على المواصلة في أعلى المستويات.