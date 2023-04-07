أكد ماتيو ريتيجي، مهاجم إيطاليا وتيجري، مع "لاجازيتا" فكرة رحيله عن ناديه نحو القارة العجوز في ميركاتو الصيف المقبل.

ولم يحدد صاحب الأصول الأرجنتينية وجهته، ولكن أوضح أن والده يتولى موضوع المفاوضات مع ناديه لحسم فريقه القادم.