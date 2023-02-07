أكدت صحيفة "آس"، أن مانشستر يونايتد سيحاول ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل رغم وجود بند يسمح لبرشلونة بضمه مقابل 20 مليون يورو.
مباشرأخبار الانتقالات | صراع بين برشلونة ويونايتد وفيرمينو يقترب من التجديد
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مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة على كاراسكو
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بايرن ميونخ غير مهتم بنجم برشلونة
أكد الألماني كريستيان فالك الصحفي في "بيلد"، أن نادي بايرن ميونخ غير مهتم بالحصول على خدمات أنسو فاتي من صفوف برشلونة.
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برناردو سيلفا مطلوب في باريس
أكدت تقارير صحفية فرنسية بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبور"، أن نادي باريس سان جيرمان كان يسعى هو الآخر لضم برناردو سيلفا من صفوف مانشستر سيتي في الصيف الماضي بجوار برشلونة.
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انتهاء أزمة زانيولو
أكد فابريتسيو رومانو أن الساعات المقبلة ستشهد رحيل نيكولو زانيولو بشكل رسمي عن روما إلى صفوف جلطة سراي التركي لحسم رحيله عن النادي الإيطالي.
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آرسنال قريب من سافيتش
أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن نادي آرسنال أصبح قريبًا من الحصول على خدمات اللاعب ملينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو، حيث قرر اللاعب الرحيل عن ناديه الإيطالي بشكل نهائي.
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ليفربول يريد الحفاظ على فيرمينو!
أكد وكيل اللاعب روبرتو فيرمينو أن نادي ليفربول يحاول أن يمدد عقد اللاعب في الوقت الحالي، وقال ويتمان: "نحن على الطريق الصحيح والمفاوضات مع ليفربول جيدة".