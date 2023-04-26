كشف جان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا، عن استحالة الاحتفاظ بالمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في حالة وصول بعض العروض الضخمة لضمه في الصيف.

وقال المدرب الإيطالي عن هدف مانشستر يونايتد المُلقب بـ"هالاند الجديد":"لم أشاهد العديد من المهاجمين يؤدون بنفس طريقة هويلوند في سن العشرين، يمكنه التطور بشكل أكبر، والأندية الكبرى ستحاول التعاقد معه".

وأضاف:"لو وصلنا عرضًا ضخمًا من أجل الحصول على خدماته في الصيف سيكون من المستحيل بالنسبة لنا رفض هذا العرض".