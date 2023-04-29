ذكرت "صن" أن نيمار مرشح للعب في صفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل إذا نجحت عملية بيع النادي إلى العرض القطري من الشيخ جاسم بن حمد آل ثان.

وتم ربط البرازيلي بمغادرة ناديه باريس سان جيرمان في الآونة الماضية، وسط حديث عن عروض من السعودية، وأخرى تربطه بالعودة إلى البرازيل.

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