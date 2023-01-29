ذكرت "لا نازيوني" أن فيورنتينا يستهدف التعاقد مع مهاجم أتالانتا دوفان زاباتا في الأيام الأخيرة من ميركاتو الشتاء.
اللاعب فقد مكانته كأساسي مع فريق جيان بييرو جاسبيريني، مما قد يفتح المجال لخروجه في انتقالات يناير.
ذكرت "لا نازيوني" أن فيورنتينا يستهدف التعاقد مع مهاجم أتالانتا دوفان زاباتا في الأيام الأخيرة من ميركاتو الشتاء.
اللاعب فقد مكانته كأساسي مع فريق جيان بييرو جاسبيريني، مما قد يفتح المجال لخروجه في انتقالات يناير.
بحسب "ماركا"، سيجتمع ريال مدريد مع وكيل لاعبه ماركو أسينسيو جورجي مينديش الأسبوع المقبل.
وذكر التقرير أن أولوية اللاعب البقاء في مدريد والحصول على دور أفضل معه، وليس جمع المزيد من الأموال.
قال الصحفي "بن جيكوبز" إن تشيلسي قد يتحرك لضم دوشان فلاهوفيتش الصيف المقبل إذا تخلص من كاي هافيرتس.
وأضاف الصحفي أن وضعية يوفنتوس الحالية المتعلقة بعدة قضايا يتم النظر فيها قد تدفع مجموعة من نجومه للمغادرة.
قالت "سكاي" إن إنتر يستهدف ضم فيكتور ليندلوف من مانشستر يونايتد لتعويض رحيل ميلان شكرينيار المتوقع.
وذكر التقرير أن اللاعب مطلوب بصيغة الإعارة وهو ما يرفضه يونايتد، وأضافت أن تياجو دجالو من ليل ورودريجو بيكاو من أودينيزي مرشحان أيضاً للانضمام في يناير.
ذكرت "سكاي" أن إنتر وباريس سان جيرمان في مفاوضات من أجل رحيل ميلان شكرينيار فوراً إلى بي إس جي بيناير.
وعرض النادي الفرنسي 10 مليون يورو للاعب المنتهي عقده بحلول يونيو المقبل، بينما يطلب إنتر 20 مليوناً بحسب التقرير.
أوضح مدير مانشستر سيتي فيران سوريانو طبيعة تصريحات مدرب ناديه بيب جوارديولا بخصوص العودة إلى برشلونة.
وذكر سوريانو مع "DAZN" أن تم فهم التصريحات بشكل غير صحيح، وأن المدير الفني قال لو كنت مدرباً مساعداً، وأنه رئيس الجهاز الفني ومستمر مع ناديه للعامين ونصف المقبلين.