بحسب "90min"، لم يحسم برشلونة بعد مسألة التعاقد مع إلكاي جوندوان من صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
ورغم اقتراب التوصل لاتفاق شخصي بحسب تقارير في إنجلترا وإسبانيا، ولكن وكيل الدولي الألماني أكد مع ميرور عدم صحتها.
بحسب "90min"، لم يحسم برشلونة بعد مسألة التعاقد مع إلكاي جوندوان من صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
ورغم اقتراب التوصل لاتفاق شخصي بحسب تقارير في إنجلترا وإسبانيا، ولكن وكيل الدولي الألماني أكد مع ميرور عدم صحتها.
ذكر "نيكولا شيرا" أن روبيرتو فيرمينو أصبح مطلوباً في صفوف روما من أجل تعزيز هجوم الفريق الصيف المقبل.
الدولي البرازيلي لن يجدد مع ليفربول وسيرحل مجاناً، وتم ربطه بعدة أندية كبرى على رأسها أتلتيكو مدريد.
ذكرت "كورييري" وكذلك "توتوسبورت" أن إيفان بيريشيتش يضغط منذ أسابيع على مسؤولي إنتر من أجل العودة للنيراتزوري.
وقال التقرير إن الكرواتي ليس سعيداً في توتنهام، ويحاول أن يفعل كما فعل روميلو لوكاكو الصيف الماضي والعودة إلى ميلانو.
بحسب "فوتبول إنسايدر"، يستهدف ليفربول التعاقد مع كونور جالاجر الذي قالت التقارير إن تشيلسي سيبيعه الصيف المقبل.
ليس فقط جالاجر، ولكن أضافت "ستاندارد" أن ليفي كولويل المُعار إلى برايتون من البلوز مطلوب أيضاً في ليفربول، بالإضافة إلى مانشستر سيتي.
ذكرت "جارديان" أن روبن أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة أصبح آخر المرشحين لمنصب مدرب تشيلسي الموسم المقبل.
المدير الفني البرتغالي الشاب جذب الأنظار بالكرة الهجومية التي يقدمها فريقه، وذكرت تقارير أنه مطلوب في توتنهام.
أعلن فلامنجو البرازيلي عن تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرباً للفريق، في محاولة لإنقاذه من دوامة تراجع النتائج التي دخلها مؤخراً.
تعيين سامباولي ينهي الحديث عن استقطاب جورج جيسوس، مدرب فنربخشه الحالي، والذي تم ربطه بقيادة النصر خلفاً لرودي جارسيا، أو المنتخب السعودي بدلاً من الراحل هيرفي رينارد.