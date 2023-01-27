عقب وداع كأس ملك إسبانيا الخميس على يد ريال مدريد، أثار مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الشكوك حول مستقبله.

وقال الأرجنتيني إن عقب ضياع فرصة تحقيق الألقاب هذا الموسم، سيركز الآن مع فريقه على إنهاء الموسم ثم مناقشة مستقبله مع النادي بهدوء.