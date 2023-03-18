أكد فرينكي دي يونج مع "TV3" على سعادته في صفوف برشلونة على الرغم من التقارير المستمرة عن رحيله المحتمل.

وقال متوسط الميدان الهولندي إنه يأمل في أن يستمر لاعباً في صفوف البلوجرانا لعدة سنوات مقبلة.