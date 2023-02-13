ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ خورخي مينديش، وكيل أعمال أنسو فاتي، اتفق مع الإدارة على تأجيل مفاوضات رحيل اللاعب لنهاية الموسم.
وأوضحت أنّ اللاعب لا يحصل على دقائق لعب كافية ويرغب في الرحيل لكن إدارة برشلونة ترفض التخلي عن صاحب القميص رقم 10.
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ خورخي مينديش، وكيل أعمال أنسو فاتي، اتفق مع الإدارة على تأجيل مفاوضات رحيل اللاعب لنهاية الموسم.
وأوضحت أنّ اللاعب لا يحصل على دقائق لعب كافية ويرغب في الرحيل لكن إدارة برشلونة ترفض التخلي عن صاحب القميص رقم 10.
ذكرت شبكة ESPN أنّ ريال مدريد وجد بالفعل بديل كريم بنزيما وسوف يحاول إتمام التعاقد مع مهاجم في الصيف.
وأوضحت أنّ نجم توتنهام ريتشارليسون هو الخيار الأول يليه دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس خاصة وأنّ النادي الإيطالي يعاني من أزمات قانونية.
ذكرت "لاجازيتا" أن نجم أتالانتا الشاب راسموس هويلوند أصبح هدفاً لنصف فرق كبار أوروبا بعد تألقه الكبير.
اللاعب الذي انضم مقابل 17 مليون يورو من شتورم جراتس ارتفعت قيمته لما يقارب 40 مليوناً بحسب التقرير.
أكدت "لاجازيتا" الأنباء المنتشرة بخصوص مستقبل أوليفييه جيرو ومسألة تمديد عقده مع ميلان.
وذكر التقرير أن اللاعب سيمضي على عقد جديد حتى 2024، ويتبقى فقط الاتفاق على الراتب بين الطرفين.
ذكر موقع "فوتبول لندن" أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى جديد وأبدى اهتماماً بدافيد رايا من برينتفورد.
الحارس الإسباني تألق مع فريق توماس فرانك في الجولات الماضية، وتم ربطه بالانتقال لعديد الأندية في إنجلترا وإسبانيا بحسب الإعلام.
ذكر موقع "فيكاخيس" أن ليفربول دخل على الخط من أجل التعاقد مع نجم وهداف نابولي فيكتور أوسيمين الصيف المقبل.
النيجيري الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي حالياً تم ربطه أيضاً بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد مؤخراً.
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن الثنائي ليدز وساوثامبتون يضع مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر السابق، كمرشح لقيادة الفريق في بقية الموسم.
وفي سياق متصل، قالت "أتلتيك" إن جيسي مارش المُقال من تدريب ليدز مؤخراً يدخل في اعتبارات إدارة ساوثامبتون كذلك.
وشوهد ألفريد شرودر المُقال من تدريب أياكس قبل أيام قليلة في مدرجات ملعب ليدز يونايتد أثناء لقاء مانشستر يونايتد الأحد، مما أشعل التقارير حول توليه المنصب الشاغر.
بحسب "آس"، قرر ميلان عدم الإبقاء على سيرجينيو ديست في صفوفه الموسم المقبل وإعادته لصفوف برشلونة.
ويلعب الظهير الأمريكي مع الروسونيري بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء التي لن يفعلها الفريق بحسب التقرير لسوء المستوى الذي ظهر عليه اللاعب حتى الآن.