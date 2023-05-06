أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، في تصريحات عقب الفوز على برنتفورد رغبته الاستمرار النادي الإنجليزي.
مباشرأخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد بديل كريم بنزيما، ومحمد صلاح يحسم مستقبله
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محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول
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ريال مدريد يحدد بديل كريم بنزيما
ذكرت Fichajes أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع راندال كولو مواني من صفوف فرانكفورت ليكون بديل كريم بنزيما.
وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان يرغب في جلب اللاعب الذي قد يرحل مقابل 80 مليون يورو.
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ثلاثي هجومي جديد في برشلونة
قالت "موندو" إن برشلونة وضع خططاً لضم ثلاثي هجومي جديد، وبمقابل مادي معقول إذا فشلت مساعيه لإعادة ليونيل ميسي.
ويتكون الثلاثي من لاعبه المُعار إلى أوساسونا عبد الصمد الزلزولي، بالإضافة لإعادة أيضاً بيير إيمريك أوباميانج من تشيلسي بصفة مجانية، وتفعيل عملية ضم يانيك كاراسكو من أتلتيكو بقيمة لا تتجاوز 20 مليون يورو.
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نابولي يؤكد استمرار أوسيمين وسباليتي
كشف رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس مع "راي" أن مهاجم الفريق فيكتور أوسيمين مستمر في صفوف الفريق ولن يرحل الصيف المقبل.
وأضاف الرئيس أنه قام بتفعيل بند تجديد عقد المدير الفني لوتشيانو سباليتي، وسط تقارير تتحدث عن رغبة المدير الفني في اجتماع لمناقشة مشروع الفريق.
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مونشنجلادباخ يضم فايجل نهائياً
أعلن بوروسيا مونشنجلادباخ عن تعاقده بصفة نهائية مع يوليان فايجل بعقد حتى 2028، وذلك بعد تألقه في الإعارة قادماً من بنفيكا.
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ريال مدريد يراقب ثنائي بالميراس
قال "إكريم كونور" إن كشافين من ريال مدريد يحضرون مباريات بالميراس من أجل مراقبة ثنائي الفريق الشاب.
ويدور الحديث حول الظهير الأيسر فانديرلان، وزميله لاعب خط الوسط جابرييل مينينو.
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مانشستر لن يحافظ على فيخورست
أفاد "إكريم كونور" بأن مانشستر يونايتد اتخذ قراراً بعدم الحفاظ على مهاجمه الهولندي فاوت فيخورست في الموسم المقبل.
المعلومة التي أكدتها عدة مصادر تعني رحيل اللاعب بحلول نهاية يونيو وعودته إلى ناديه الأصلي بيرنلي من جديد.
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ريال سيجدد لمودريتش
عقب إتمام مفاوضاته مع توني كروس والاتفاق على مد عقد الألماني لعام إضافي، بدأ ريال مدريد مفاوضاته مع زميله لوكا مودريتش لفعل المثل بحسب "فابريتسيو رومانو".
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وسيوقع الكرواتي على عقد حتى يونيو 2024 في ظل تقارب وجهات النظر بين الطرفين، مما يبعد النجم الكرواتي عن فرضية الانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل بعد التقارير التي تحدثت عن عروض من أندية هناك.