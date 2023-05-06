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عقب إتمام مفاوضاته مع توني كروس والاتفاق على مد عقد الألماني لعام إضافي، بدأ ريال مدريد مفاوضاته مع زميله لوكا مودريتش لفعل المثل بحسب "فابريتسيو رومانو".

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وسيوقع الكرواتي على عقد حتى يونيو 2024 في ظل تقارب وجهات النظر بين الطرفين، مما يبعد النجم الكرواتي عن فرضية الانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل بعد التقارير التي تحدثت عن عروض من أندية هناك.

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