كشف "إكريم كونور" عن اقتراب السد القطري من التعاقد مع نجم بورتو ماتيوس أوريبي، دون توضيح الكثير من التفاصيل بخصوص الصفقة.
وينتهي عقد الدولي الكولومبي مع العملاق البرتغالي في يونيو المقبل، مما يتيح للسد والأندية المهتمة بالتعاقد معه مجاناً.
كشف "إكريم كونور" عن اقتراب السد القطري من التعاقد مع نجم بورتو ماتيوس أوريبي، دون توضيح الكثير من التفاصيل بخصوص الصفقة.
وينتهي عقد الدولي الكولومبي مع العملاق البرتغالي في يونيو المقبل، مما يتيح للسد والأندية المهتمة بالتعاقد معه مجاناً.
كشفت "ميرور" أن مانشستر سيتي وجه أنظاره نحو لاعب بايرن ميونخ ريان جرافنبرخ لتعزيز صفوفه إذا فشل بضم جود بيلينجهام.
اللاعب السابق لأياكس دخل دائرة اهتمام ليفربول أيضاً في الأيام الماضية عقب انسحابه من سباق التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ريال مدريد ينتظر تفرغ بوروسيا دورتموند وانتهاء الموسم من أجل بداية المفاوضات بشكل رسمي لضم جود بيلينجهام.
وقال الصحفي الإيطالي إن الملكي توصل لاتفاق شخصي مع اللاعب، ولكن يحترم انشغال دورتموند بالصراع على البوندسليجا، ولذا لم يتواصل معه بعد.
عقب تألقه ضد ليدز وتسجيل هدفين، ناقش بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مستقبل نجمه إلكاي جوندوان، وأوضح للإعلام عقب اللقاء إن إدارة الفريق تعرف موقفه جيداً من الألماني.
وشدد المدير الفني على رغبته بالعمل مع متوسط الميدان الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى محاولات من برشلونة لضم لاعب بوروسيا دورتموند السابق.
كشفت "صن" عن وجود مفاوضات بين يوفنتوس ووكلاء ميسون جرينوود في الأيام الماضية لإقناع الشاب الإنجليزي بالانضمام للفريق الإيطالي.
وحتى الآن لم يتضح موقف مانشستر يونايتد من إعادة المهاجم لصفوفه مجدداً عقب انتهاء قضيته المتعلقة بالاعتداء على صديقته بالعام الماضي.
تحدث لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، مع "كاروسيل" عقب تتويج الفريق بلقب كأس الملك وأعلن الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل، معلناً بأن الفريق الملكي هو حياته.
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وذكر "فابريزيو رومانو" أن مودريتش رفض عرضاً ضخماً من السعودية لضمه بداية من الموسم المقبل لأحد الأندية، واختار التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024.