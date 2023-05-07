كشف "إكريم كونور" عن اقتراب السد القطري من التعاقد مع نجم بورتو ماتيوس أوريبي، دون توضيح الكثير من التفاصيل بخصوص الصفقة.

وينتهي عقد الدولي الكولومبي مع العملاق البرتغالي في يونيو المقبل، مما يتيح للسد والأندية المهتمة بالتعاقد معه مجاناً.