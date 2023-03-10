جذب تألق فلوريان بالوجن في ريمس أنظار ميلان بحسب "لاجازيتا" التي ذكرت أن النادي الإيطالي سيحاول ضمه في الصيف.
ويلعب المهاجم الشاب بصيغة الإعارة من آرسنال مع ناديه الفرنسي، وقال التقرير إن المدفعجية سيطلبون مبلغاً في حدود 20 مليون يورو لبيعه.
جذب تألق فلوريان بالوجن في ريمس أنظار ميلان بحسب "لاجازيتا" التي ذكرت أن النادي الإيطالي سيحاول ضمه في الصيف.
ويلعب المهاجم الشاب بصيغة الإعارة من آرسنال مع ناديه الفرنسي، وقال التقرير إن المدفعجية سيطلبون مبلغاً في حدود 20 مليون يورو لبيعه.
تنوعت الأسماء المطروحة من قبل الصحافة الإنجليزية من أجل خلافة أنطونيو كونتي بتدريب توتنهام عقب انتهاء عقده الصيف المقبل.
وقالت "تيليجراف" إن أنجي بوستيتشوجلو، مدرب سلتيك، مرشح بقوة، بينما أشارت "جارديان" إلى عودة ماوريسيو بوتشيتينو أو تولي توماس توخيل الوظيفة.
قالت "سبورت" إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع جواو كانسيلو من صفوف مانشستر سيتي في الصيف القادم.
ويحظى البرتغالي بموسم متقلب عقب خروجه من حسابات سيتي وخروجه مُعاراً في يناير إلى بايرن حيث لا يشارك بصفة أساسية.
أوضح أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ، أن من المفترض أن يتحرك النادي للتعاقد مع هاري كين من توتنهام.
التصريحات التي كانت مع "سكاي" الألمانية تأتي بعد ازدياد التقارير التي تربط البافاري بالمهاجم الإنجليزي مؤخراً.
قالت "Independent" إن ريال مدريد سيعيد الصيف المقبل إحياء اهتمامه بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند.
وكان الملكي أحد الفرق المهتمة بضم النرويجي وقت تواجده في بوروسيا دورتموند، ولكن سيتي حسم الصفقة.
وذكر التقرير أن هالاند وجود بيلينجهام سيكونان الهدفين الرئيسين للفريق الإسباني في ميركاتو الصيف القادم.
كشف صحيفة "ذا صن" عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت إلى أن النادي الفرنسي يستعد للتقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه استرليني، لضم المدافع الإنجليزي الذي خرج من حسابات المدرب إريك تين هاج.