أوضح أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ، أن من المفترض أن يتحرك النادي للتعاقد مع هاري كين من توتنهام.

التصريحات التي كانت مع "سكاي" الألمانية تأتي بعد ازدياد التقارير التي تربط البافاري بالمهاجم الإنجليزي مؤخراً.