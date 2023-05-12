أوضح مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية عدم صحة التقارير بخصوص رحيل أندريه أونانا نحو تشيلسي.
وقال ماروتا إن بيع حارسه مقابل 40 مليوناً غير صحيح، وأن رغبة اللاعب تحدد مصيره، والكاميروني يريد البقاء في ميلانو.
أوضح مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية عدم صحة التقارير بخصوص رحيل أندريه أونانا نحو تشيلسي.
وقال ماروتا إن بيع حارسه مقابل 40 مليوناً غير صحيح، وأن رغبة اللاعب تحدد مصيره، والكاميروني يريد البقاء في ميلانو.
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن تشيلسي سيطلب مبلغاً في حدود 40 مليون يورو من أجل بيع نجمه ماتيو كوفاتشيتش الصيف القادم.
وربطت تقارير بين الدولي الكرواتي ومانشستر سيتي في ظل إعجاب الأخير بيب جوارديولا باللاعب الدولي السابق لإنتر وريال مدريد.
أوضحت عدة مصادر أبرزها "فابريتسيو رومانو" أن كريس سمولينج قد توصل لاتفاق مع روما من أجل تمديد عقده.
وقالت المصادر إن وكيل اللاعب قد وصل بالفعل إلى إيطاليا من أجل إنهاء المفاوضات وتوقيع عقد جديد حتى 2025.
أكد "إكريم كونور" التقارير المنتشرة في إنجلترا بخصوص اهتمام مانشستر يونايتد بضم بارت فيربروجن من صفوف أندرلخت.
وسيكون الحارس الهولندي الشاب بديلاً لدافيد دي خيا في يونايتد حال لم يتوصل الإسباني لاتفاق من أجل تمديد عقده مع الفريق.
عقب فقط ستة أشهر في بايرن ميونخ، أصبح دالي بليند مرشحاً للمغادرة في يونيو المقبل بحسب "تلجراف" الهولندية.
وعقد والد اللاعب حواراً مع المدير الرياضي لأياكس لبحث إمكانية عودته، كما تحدث مع رويال أنتويرب البلجيكي بحسب التقرير.
ذكرت "إل ماتينو" أن نابولي بدأ يحضر نفسه لفرضية خسارة نجمه فيكتور أوسيمين الصيف المقبل في ظل تزايد الأندية المهتمة.
وقال التقرير إن الفريق الإيطالي سيتجه مجدداً نحو ليل حيث تعاقد مع أوسيمين، وحدد جوناثان ديفيد الكندي لخلافة النيجيري إذا تم بيعه.
كشف "رودي جاليتي" عن وجود محاولات من قبل النصر لتعيين ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً لرودي جارسيا.
ويتولى أليجري حالياً تدريب يوفنتوس ولكن خرجت أنباء تتحدث عن إمكانية إقالته بسبب فشله في تحقيق الألقاب منذ عودته الموسم الماضي.
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وعمل نجم النصر الحالي كريستيانو رونالدو مع المدرب الإيطالي في السيدة العجوز، وسبق ووصفه ضمن الأفضل في العالم بحواره الشهير مع "بيرس مورجان".