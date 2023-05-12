أوضحت عدة مصادر أبرزها "فابريتسيو رومانو" أن كريس سمولينج قد توصل لاتفاق مع روما من أجل تمديد عقده.

وقالت المصادر إن وكيل اللاعب قد وصل بالفعل إلى إيطاليا من أجل إنهاء المفاوضات وتوقيع عقد جديد حتى 2025.