قالت "موندو" إن برشلونة أصبح بعيداً عن إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن مانشستر يونايتد ديوجو دالوت في ظل اقترابه من مد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وذكر التقرير أن الاتفاق لم يتم بشكل نهائي ولكن أصبح قريباً، بالإضافة لوجود بند يسمح ليونايتد بمد العقد بصفة أحادية.