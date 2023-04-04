مباشر أخبار الانتقالات | رحيل ميسي أمر واقع .. وبنزيما نحو السعودية!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.