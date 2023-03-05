أوضح "فابريزيو رومانو" أن منقذ آرسنال ضد بورنموث ريس نيلسون ينتهي عقده في يناير المقبل واللاعب يسعى للاستمرار مع النادي.
ودخل نيلسون كبديل وصنع هدفاً وأضاف الثالث بالدقيقة 97 ليمنح المدفعجية انتصاراً ثميناً بنتيجة 3-2 على ضيوفه.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن منقذ آرسنال ضد بورنموث ريس نيلسون ينتهي عقده في يناير المقبل واللاعب يسعى للاستمرار مع النادي.
ودخل نيلسون كبديل وصنع هدفاً وأضاف الثالث بالدقيقة 97 ليمنح المدفعجية انتصاراً ثميناً بنتيجة 3-2 على ضيوفه.
أفاد "كالتشيو ميركاتو" بوجود اهتمام من قبل ميلان بالتعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي روبن لوفتس تشيك.
وكتب التقرير أن الدولي الإنجليزي تقدر قيمته من قبل ناديه في حدود 25 مليون يورو.
قال "فوتبول ترانسفيرز" إن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن إلكاي جوندوان أيضاً الصيف القادم.
وأضاف التقرير أن البديل قد يكون لاعب يوفنتوس أدريين رابيو، والذي كان على أعتاب الجار مانشستر يونايتد الصيف الماضي.
قال "إكريم كونور" إن إنتر يراقب وضعية نجم الأرجنتين وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز.
وتحدثت عدة تقارير عن إمكانية مغادرة اللاعب لصفوف ناديه الصيف المقبل، وتم ربطه بتوتنهام وأندية إسبانية.
قالت "ستار" إن أيمريك لابورتي قد يتم بيعه في الصيف المقبل من قبل مانشستر سيتي في ظل تراجع مشاركاته مع الفريق.
وأوضح التقرير أن مدافع لايبزيج يوشكو جفارديول قد يكون هو أبرز الحلول المطروحة، والذي يحظى باهتمام تشيلسي وليفربول أيضاً.
قالت "سبورت" إن مانشستر سيتي قد يصبح منفتحاً على فكرة بيع برناردو سيلفا الصيف المقبل إلى برشلونة.
وذكر التقرير أن اللاعب عقده يمتد بعد حتى 2025، ولذا سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 65 مليون يورو لبيعه.