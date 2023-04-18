مباشرأخبار الانتقالات | دفعة لمانشستر يونايتد وليفربول ووعد جديد للابورتا!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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    ليدز يريد الزلزولي

    بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فنادي ليدز الإنجليزي يسعى لضم عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونة المعار لصفوف أوساسونا.

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    ماك أليستر يغادر برايتون

    أكد فابريتسيو رومانو أن أليكسيس ماك أليستر يفكر في مغادرة برايتون في الصيف المقبل بشكل جدي، في ظل اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد به.

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    هل يصدق هذه المرة؟.. جوان لابورتا يؤكد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

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    زلاتان إبراهيموفيتش؟ الهلال يستهدف التعاقد مع مهاجم ميلان

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    خاص | "اهتمام آرسنال بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا مجرد هراء"

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    الإعلان الرسمي قريب .. توني كروس يوقع على عقد جديد مع ريال مدريد

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