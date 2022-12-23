قال "فابريزيو رومانو" إن بايرن ميونخ ليس مهتماً بالتعاقد مع إيميليانو مارتينيز عكس المُشاع مؤخراً.
ويبحث بايرن عن حارس لتعويض مانويل نوير الذي تعرض لكسر سيبعده حتى نهاية الموسم.
قال "فابريزيو رومانو" إن بايرن ميونخ ليس مهتماً بالتعاقد مع إيميليانو مارتينيز عكس المُشاع مؤخراً.
ويبحث بايرن عن حارس لتعويض مانويل نوير الذي تعرض لكسر سيبعده حتى نهاية الموسم.
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قالت "صن" إن باريس سان جيرمان يتابع متوسط ميدان مانشستر يونايتد فريد منذ عدة شهور.
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