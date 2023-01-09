أكدت "سكاي" الأنباء بخصوص توصل ميلان لاتفاق مع نجمه إسماعيل بن ناصر من أجل تمديد عقده وقالت إن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات أو يوم على الأكثر.

وسيوقع الدولي الجزائري على عقد جديد يستمر على أساسه في صفوف بطل إيطاليا حتى 2027.