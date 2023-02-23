بدأ آرسنال محادثاته مع لاعب خط وسطه جرانيت جاكا من أجل تمديد عقده عقب تألقه الكبير الموسم الجاري.

وكان السويسري على وشك المغادرة قبل عام، وتوقف الحديث عن تمديد عقده مع المدفعجية، ولكن تحسن مستواه الموسم الحالي غير الوضع.