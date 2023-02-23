مباشرأخبار الانتقالات | تشيلسي يقرر بيع ماونت وصراع على إيكاردي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Mason Mount Chelsea 2022-23Getty
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    بلد الوليد يحدد سعر فريسنيدا

    قال "إكريم كونور" إن بلد الوليد وضع سعراً يصل إلى 25 مليون يورو للأندية المهتمة بالتعاقد مع إيفان فريسنيدا.

    الظهير الشاب المتألق تم ربطه مؤخراً بعدة أندية، وعلى رأسها نيوكاسل ويوفنتوس، بالإضافة إلى آرسنال وبوروسيا دورتموند.

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    داوود يقترب من ليستر

    أصبح محمود داوود، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، قريباً من الانتقال إلى صفوف ليستر سيتي بحسب "ليستر ميركوري".

    وكان دورتموند قد أعلن أن الدولي الألماني من أصول سورية لن يستمر عقب نهاية عقده يونيو المقبل.

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    جاكا سيجدد مع آرسنال

    بدأ آرسنال محادثاته مع لاعب خط وسطه جرانيت جاكا من أجل تمديد عقده عقب تألقه الكبير الموسم الجاري.

    وكان السويسري على وشك المغادرة قبل عام، وتوقف الحديث عن تمديد عقده مع المدفعجية، ولكن تحسن مستواه الموسم الحالي غير الوضع.

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    تشيلسي يبيع ماونت

    كشفت "أتلتيك" أن تشيلسي قرر بيع ميسون ماونت الصيف المقبل إذا أصر الدولي الإنجليزي على عدم تمديد عقده.

    وينتهي عقد ماونت في 2024 وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع البلوز لمده، وسط ارتباط بليفربول وقطبي مانشستر.

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    صراع على إيكاردي

    أكد "إكريم كونور" التقارير المنتشرة بخصوص عدة رغبة ماورو إيكاردي بالعودة لناديه باريس سان جيرمان عقب نهاية إعارته الموسمية لجلطة سراي.

    وقال الصحفي التركي إن الأرجنتيني مطلوب في إيطاليا من قبل ميلان، لاتسيو، نابولي، وكذلك روما بعد الحديث عن سعيه للعودة للسيري آ.