أوضحت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ تود بويلي، رئيس تشيلسي، يرغب في التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.
النادي الباريسي مستعد للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.
أوضحت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ تود بويلي، رئيس تشيلسي، يرغب في التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.
النادي الباريسي مستعد للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.
ذكرت كالتشيو نابولي أنّ ريال مدرديد يسعى للتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي.
وأكد وكيل أعمال اللاعب أنّ هناك اهتمامًا من الأندية الكبرى لكن اللاعب مهتم حاليًا بحصد لقب الدوري الإيطالي.
أصبح من حكم المستبعد استمرار المهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود مع مانشستر يونايتد لفترة أطول وفقًا لموقع "فوتوس سبور" التركي.
اللاعب الذي تم إسقاط كل التهم الموجهة إليه في قضية الاغتصاب والاعتداء، يخضع لتحقيق داخلي في مانشستر قد يؤدي إلى رحيله عن النادي.
وأشار الموقع التركي إلى أن نادي فنربخشه يعتبر هو صاحب الحظوظ الأقوى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
يطمح نادي ليدز يونايتد في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي نونو سانتو من أجل تدريب الفريق بدلًا من المقال جيسي مارش.
وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إن ليدز سيكون عليه تعويض نادي اتحاد جدة السعودي بمبلغ 5.3 ملايين جنيه استرليني للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون وتوتنهام السابق.
نفى جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى بايرن ميونخ، وجود أي اهتمام من ريال مدريد بالحصول على خدماته في يناير الماضي.
وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "Movistar":"ريال مدريد لم يحاول ضمي في يناير ولا أعرف أي شيء عن هذه الشائعات".
وأضاف:"لو حاول ريال ضمي فهذا من دواعي سروري، لأن هذا الأمر يعني أنني أقوم بوظيفتي بأفضل صورة ممكنة".
مع اقتراب موعد مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدور الإقصائي بالدوري الأوروبي، والتي ستقام غدًا الخميس، سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على ماركوس راشفورد نجم الشياطين الحمر وحقيقة اقترابه من الانضمام للفريق الكتالوني.
علق المدافع الإسباني سيرخيو راموس، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى النصر السعودي.
وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "RMC Sport" بعد الخسارة من بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا:"أعيش يومًا بعد يوم، الموسم كان صعبًا للغاية والآن أشعر بأنني في حالة جيدة جسديًا وذهنيًا".
وأضاف:"لا أفكر في المستقبل بالوقت الحالي وسنرى ما سيحدث في الصيف".
يتمسك نادي ليستر سيتي الإنجليزي بخدمات لاعبه جيمس ماديسون، وسط اهتمام توتنهام ونيوكاسل يونايتد بالحصول على خدماته الصيف القادم.
وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن النادي يريد إقناعه بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024.