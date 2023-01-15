نجح تشيلسي في خطف توقيع النجم الأوكراني ميخايلو مودريك من الجار آرسنال في صفقة ستكلفه قرابة 100 مليون يورو ستدفع لشاختار.

وخضع اللاعب صباح الأحد للفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع عقد طويل الأمد مع البلوز حتى 2030 عقب مفاوضات مكثفة في بولندا بين الأطراف المعنية بالساعات الماضية.

وستكون قيمة الصفقة الأساسية في حدود 75 مليوناً، وحوافز إضافية تقارب 25 مليوناً ترفع الإجمالي لحدود المائة مليون التي طلبها النادي الأوكراني للتخلي عن نجمه.