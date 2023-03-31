أكد تامي إبراهام، مهاجم روما، مع "442" أن فرضية العودة لناديه السابقة تشيلسي لا يمكن استبعادها بالمستقبل.
الدولي الإنجليزي يملك بنداً في عقده مع روما يسمح للبلوز بإعادة الشراء مقابل 80 مليون يورو بداية من يوليو المقبل.
أكد تامي إبراهام، مهاجم روما، مع "442" أن فرضية العودة لناديه السابقة تشيلسي لا يمكن استبعادها بالمستقبل.
الدولي الإنجليزي يملك بنداً في عقده مع روما يسمح للبلوز بإعادة الشراء مقابل 80 مليون يورو بداية من يوليو المقبل.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن الثنائي فيكتور ليندلوف وسكوت ماكتوميناي سينتظران للصيف لمعرفة مصيرهما مع مانشستر يونايتد بناء على قرار من المدرب إريك تين هاج الذي سيقرر استمرار اللاعبين من عدمه مع الفريق.
وقال التقرير إن نيوكاسل أبدى اهتماماً بمتوسط الميدان، بينما يملك المدافع السويدي عرضين من إنتر وأتلتيكو مدريد منذ يناير الماضي.
ذكرت "جارديان" أن ميسون ماونت يرحب بفرضية الالتحاق بمدربه السابق في تشيلسي توماس توخيل في بايرن ميونخ.
وخرجت تقارير تشير إلى اهتمام البافاري بمتوسط الميدان الإنجليزي عقب فشل مساعي البلوز لتمديد عقده المنتهي في 2024.
قالت "لاجازيتا" إن تشيلسي وضع اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع حارس إنتر أندري أونانا في الصيف القادم لتعزيز مركز حامي العرين.
وقال التقرير إن الكاميروني سعره يقدر في حدود 40 مليون يورو، وأن البلوز قد يعرض مبلغاً مقارباً بالإضافة لتمديد إعارة روميلو لوكاكو، أو عرض تريفور شالوباه على النيراتزوري.
قالت "صن" إن توتنهام يستهدف فينسينت كومباني، مدرب بيرنلي، من أجل خلافة أنطونيو كونتي بتدريب الفريق.
ورغم الحديث عن يوليان ناجلسمان، ولكن الصحيفة البريطانية أكدت أن البلجيكي الشاب هو الأقرب لخلافة كونتي وليس الألماني مدرب بايرن المُقال مؤخراً من منصبه.
قالت "ديلي ميل" إن تشيلسي لا يمانع رحيل نجمه بيير إيمريك أوباميانج في الصيف المقبل، ولكن ليس إلى برشلونة.
تفوق البلوجرانا على البلوز الصيف الماضي في عدة صفقات مثل رافينيا وجول كوندي جعل الأخير يرفض ترك مهاجمه الجابوني يعود مجاناً للفريق الكتالوني، حتى لو كان خارج الحسابات في لندن.