مباشر أخبار الانتقالات | تشافي يرفض نيفيش ويوفنتوس يضحي بفلاهوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.